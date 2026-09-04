  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme Mahkeme Hasan Akgün hakkında kararını verdi Çok kötü oldu ve yattı: PSG ile Galatasaray eşleşti: Beraldo ihtimali bitti İşte bu hiç beklenmiyordu: Gedelli’de, Genç Mucit Devri Başlıyor… Gönül Dağı şaşırtacak! Karşılıklı feshetmişti... Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı Kürdan mı kullanıyorsunuz her seferinde o zaman bu detayları not edin! Gandhi Havalimanını sel bastı, 400 uçuş gecikti Hindistan su yolları! O yıldızın kokusu alındı ama olmuyor: Kartal Kislyak'ı yine istedi: Sonuç değişmedi Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü
Spor
4
Yeniakit Publisher
Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesinde Kaan Ayhan'a yer verilmemişti. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi ise 30 Nisan 2025'te uzatılmıştı...

#1
Foto - Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı?

Galatasaray 2023 yazında Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeyerek Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Milli futbolcu ilk dönemlerde iyi performanslar sergiledi. Ancak çok uzun bir süredir düşüşte... Son olarak Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı.

#2
Foto - Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı?

31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Nisan 2025'te yenilenmişti. Mevcut kontratı 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. O dönemde bile oyuncunun geleceğiyle ilgili tartışmalar vardı. Üstelik Galatasaray'da Başkan veya Teknik Direktör değişmedi. 2025'te de Başkan Dursun Özbek, teknik adam ise Okan Buruk'tu...

#3
Foto - Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı?

Yani ortak kararla Kaan'la yola devam edildi. Şu anda taraflar arasındaki birlikteliğin uzun sürmesi beklenmiyor. Milli futbolcu, 2027 yazında kontratının son senesine girecek. Devre arasında da bir ilgi oluşursa, yönetim bunu değerlendirmeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gündem

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Adana’da görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yerine vekalet edecek isim konusunda yaşanan seçim ve yargı süre..
Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu
Gündem

Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında göz..
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ..
Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar
Dünya

Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güneyinde yetişkinlere yönelik din eğitimi verilen bir okulu ziyareti sırasında..
Gülistan Doku soruşturmasında şok detaylar! Komutanın eşinin telefon görüşmesi tesadüfün çok ötesinde!
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında şok detaylar! Komutanın eşinin telefon görüşmesi tesadüfün çok ötesinde!

Türkiye’nin gündemine damga vuran Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve..
Bilirkişi raporunda skandallar silsilesi… Alsu’da kaptan acemi, gözcü yok! İmamoğlu hayalet modunda!
Gündem

Bilirkişi raporunda skandallar silsilesi… Alsu’da kaptan acemi, gözcü yok! İmamoğlu hayalet modunda!

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu medyaya yansıdı. Raporda, kazaya sebebiyet veren Alsu'nun dümeni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23