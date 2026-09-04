Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesinde Kaan Ayhan'a yer verilmemişti. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi ise 30 Nisan 2025'te uzatılmıştı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesinde Kaan Ayhan'a yer verilmemişti. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi ise 30 Nisan 2025'te uzatılmıştı...
Galatasaray 2023 yazında Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeyerek Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Milli futbolcu ilk dönemlerde iyi performanslar sergiledi. Ancak çok uzun bir süredir düşüşte... Son olarak Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı.
31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Nisan 2025'te yenilenmişti. Mevcut kontratı 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. O dönemde bile oyuncunun geleceğiyle ilgili tartışmalar vardı. Üstelik Galatasaray'da Başkan veya Teknik Direktör değişmedi. 2025'te de Başkan Dursun Özbek, teknik adam ise Okan Buruk'tu...
Yani ortak kararla Kaan'la yola devam edildi. Şu anda taraflar arasındaki birlikteliğin uzun sürmesi beklenmiyor. Milli futbolcu, 2027 yazında kontratının son senesine girecek. Devre arasında da bir ilgi oluşursa, yönetim bunu değerlendirmeyi planlıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23