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Ekonomi Cem Özüak'tan altın için şok tahmin! Sadece bir ismin iki dudağının arasına bakıyor: Bu olursa gram altın iki katına çıkar
Ekonomi

Cem Özüak'tan altın için şok tahmin! Sadece bir ismin iki dudağının arasına bakıyor: Bu olursa gram altın iki katına çıkar

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle küçük yatırımcı gram altının ne yönde şekilleneceğini merakla takip ediyor. Araştırmacı yazar, ekonomist Cem Özüak, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir savaş sonrası altın fiyatlarının fırlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 17:52:00 -
Cem Özüak'tan altın için şok tahmin! Sadece bir ismin iki dudağının arasına bakıyor: Bu olursa gram altın iki katına çıkar

Araştırmacı yazar, ekonomist Cem Özüak, 'Ne Var Ne Yok' Youtube kanalına katıldı.

Cem Özüak, savaş sonrası altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini kaydetti.

Özüak yaptığı açıklamada, "Eğer Rusya, Ukrayna’ya girerse bu ABD ekonomisi için kurtuluş olacak. ABD, faizi de artırmak istemiyor. Bunun tek çıkış noktası Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve dünyada doların artmasıdır. Çünkü böylelikle faiz artırılmadan dolar yükselecektir. Bazı ülkeler için veriler çok önemlidir. ABD için işsizlik, Türkiye için dolardır. ABD’de işsizlik verileri fena değil. Eğer faizleri yükseltirlerse işsizlik artacaktır. Rusya-Ukrayna gerilimi altına da yarayacaktır. 1800 ile 1900 arasında ons altın sıkışmış durumda. Rusya, Ukrayna’ya girerse 2 bin doların üzerine çıkar. Bunun yanında dolarda artacaktır. Gram altında yükselecektir. Böyle bir savaş durumunda gram altın yüzde 25’lere kadar değer kazanacaktır. Diğer tarafta Çin ve Tayvan arasında bir gerilim var. Eğer Rusya, Ukrayna’ya girerse ve tepki Çin'in beklediği gibi olursa aynı şey Tayvan'a olacak" ifadelerini kullandı.

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