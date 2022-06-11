Cem Küçük ve Ersan Şen'e şok
Enine Boyuna'da hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün uyarılarını dinlememesi üzerine moderatör Hülya Hökenek, seslerini kıstırmak zorunda kaldı.
Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair konular ele alındı.
Ekonominin tartışıldığı bölümde hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem küçük arasındaki polemik hararetlendi.
Kimin ne dediğinin anlaşılmadığı tartışmada programın moderatörü Hülya Hökenek, konuklarını defalarca uyarsa da başarılı olamadı.
Diğer konuklarından Nasuhi Güngör'ü araya alan Hökenek, Şen ve Küçük'ün seslerinin kapatılmasını istedi ve programa devam etti.