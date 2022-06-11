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Gündem Cem Küçük ve Ersan Şen'e şok
Gündem

Cem Küçük ve Ersan Şen'e şok

Enine Boyuna'da hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün uyarılarını dinlememesi üzerine moderatör Hülya Hökenek, seslerini kıstırmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:25:00 -
Cem Küçük ve Ersan Şen'e şok

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair konular ele alındı.

Ekonominin tartışıldığı bölümde hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem küçük arasındaki polemik hararetlendi.

Kimin ne dediğinin anlaşılmadığı tartışmada programın moderatörü Hülya Hökenek, konuklarını defalarca uyarsa da başarılı olamadı.

Diğer konuklarından Nasuhi Güngör'ü araya alan Hökenek, Şen ve Küçük'ün seslerinin kapatılmasını istedi ve programa devam etti.

 

 

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Yorumlar

Ragıp

Cem küçük kadar omurgasız bir adam daha görmedim ak parti nasıl böyle boş beleş insanların kendine kalkan yapıyor anlamış değil adam sürekli yalan peşinde partiye büyük zararı var

Myavuz

Bu Ersan Şen kendini aşırı beğenmiş, kibirli, muhataplarına küçümseyerek saygısızlık yapıyor. Ilkesiz, disiplinsiz. Ne diye programa çıkarırlar bilmiyorum.
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