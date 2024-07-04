Cem Çelik için Beşiktaş'ta hareket başladı! Sinyali verdi... İlgilendiği belli oldu! O takıma katılmak üzere
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Alanyaspor’un genç yeteneği Cem Çelik’le ilgilendiği haberi geldi
Scoutların beğenerek ismini yönetime sunduğu 22 yaşındaki Cem orta saha ve ön libero olarak görev alıyor. Geçen sezon Diyarbekirspor’da kiralık oynayan Cem’in Alanyaspor’la sözleşmesi 2027’ye kadar sürerken Beşiktaşlı yöneticilerin oyuncu ile ilgili nabız yokladığı kaydedildi.
22 yaşındaki Cem, geçen sezon 2. Lig’de Diyarbekirspor’da kiralık olarak 26 karşılaşmaya çıkmıştı.