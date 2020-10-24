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Spor Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa serisinde birinci oldu
Spor

Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa serisinde birinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:41:22 -
Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa serisinde birinci oldu

ANKARA (AA) - Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, serinin 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Otomobil Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, 2 ayrı otomobille Belçika SPA Pisti'nde GT4 Avrupa serisi 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde piste çıktı.

Turnuvada birinci olarak podyumda yerini alan milli sporcular, İstiklal Marşı'nı dinletti.


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