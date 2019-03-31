Celta Vigo'dan müthiş geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo kendi evinde Emre Mor'un formasını giydiği Villarreal'e karşı 2-0 yenik düşmesine rağmen 3-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.

LaLiga'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Celta Vigo, Villarreal'i tarihi bir geri dönüşle mağlup etti. Balaidos'ta oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Ekambi ile öne geçen konuk takım, 16. dakikada Pedraza'nın harika golüyle farkı ikiye çıkardı. Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı! İlk yarıda silik bir oyun ortaya koyan Ceita, 2. yarıda geri döndü. 51'de Aspas'ın frikik golüyle umutlanan ev sahibi 72'de Maxi Gomez ilse beraberliği yakaladı. 86. dakikada kazanılan penaltıda Aspas bir kez saha sahneye çıkarak geri dönüşü tamamladı. 3-2'lik galibiyetle puanını 28'e çıkaran Celta'da Okay 90 dakika oynarken, Emre Mor süre almadı. Villarreal ise 29 puanda kaldı.

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