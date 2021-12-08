Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan yardımcısına ne kadar maaş verecek?
Celil Nalçakan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı gündem oldu. Celil Nalçakan’ın gündem olmasının nedeni verdiği iş ilanı. Nalçakan, yardımcı aradığının, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan yardımcısına 5.500 TL maaş vereceğini açıkladı. Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan nereli? Celil Nalçakan kaç yaşında? İşte Celil Nalçakan'ın hayatı, biyografisi.
Celil Nalçakan yardımcı aradığına ilişin iş ilanı yayınladı. Celil Nalçakan, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı. Oyuncunun kriterleri ve vereceği ücret ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Celil Nalçakan kimdir?
Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra isminde bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.
Celil Nalçakan hangi dizelerde oynadı?
Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftliği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynuyor.