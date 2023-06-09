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Yerel Çelik kasadan yüzlerce altın değerinde sikkeler çıktı! İlgili flaş açıklama: Aracı için özel katalog yapmışlar
Yerel

Çelik kasadan yüzlerce altın değerinde sikkeler çıktı! İlgili flaş açıklama: Aracı için özel katalog yapmışlar

Yeniakit Publisher
2023-06-09 22:40:00 - 2023-06-09 22:46:04

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasada bin 536 adet tarihi sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili açıklama geldi...

Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı! Sikkeler için özel katalog yapmışlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasada bin 536 adet tarihi sikke ele geçirildi. Çelik kasada saklanan tarihi eserler için özel katalogların hazırlandığı tespit edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir şahsın il dışından temin etmiş olduğu yüklü miktardaki tarihi eserleri şehirde piyasaya süreceğinin bilgisi alındı.

Ekiplerce yapılan uzun süreli takibin sonucunda, şüphelinin tarihi eserleri sakladığı adres tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda çelik kasa içerisinde özel hazırlanmış kataloglarda bin 536 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ile 1 adet hassas Terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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