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Gündem Celal Şengör'den olay Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçtiğimiz için aptalız
Gündem

Celal Şengör'den olay Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçtiğimiz için aptalız

Celal Şengör'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadeler, önce sosyal medyayı sonrasında gündemi salladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 19:13:00 -

Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif kullanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in son paylaşımı olay oldu.

Gökçek'in paylaşımında Celal Şengör'ün kullandığı ifadeler önce sosyal medyayı sonrasında gündemi salladı.

Şengör, yaptığı bir konuşmada Meral Akşener ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu ile bir yemek yediğini ve yemekten sonra düşüncelerini aktaran Celal Şengör şunları söyledi:

Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum. Dedim 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık.' Gittik gürültüye. Ama halk onu seçiyor, bir dakika. Sakın vah vah bu adamlar aptallar da... Öyle değil, biz seçiyor ya... Biz de aptalız.

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