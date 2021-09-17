Celal Şengör iğrenç tacizini anlattı! Ahlaksızlığa kör olanlar, Kılıçdaroğlu'na laf edilince ayağa kalktı!

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Celal Şengör, dün katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında, kız öğrencisine yönelik ahlak dışı hareketini anlatmış, kamuoyunun tepkisi ile karşılaşmıştı. Ahlaktan nasibini almadığı anlaşılan Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. K.ç.na bir tokat attım." demişti.

Kılıçdaroğlu ile ilgili tespitleri

Şengör öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin de bir durum tespitinde bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum. Dedim 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık.' Gittik gürültüye. Ama halk onu seçiyor. Biz seçiyoruz, biz. Biz de aptalız."

Sözde kadın savunucuları da sahneye çıktı!

Celal Şengör'ün bugüne kadarki bütün ahlaksızlıklarına susan sözde kadın savunucuları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşulduğu gün sahneye çıktı. İTÜ Kadın Dayanışması adlı oluşum, Şengör için şu mesajı paylaştı: "Öğrencisini nasıl taciz ettiğini pişkin pişkin anlatan, İTÜ’de akademisyen olan Celal Şengör’ü teşhir ediyoruz! Bizleri 'terbiye' ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz. Kadınlar susmayacak!"

'Kadın hakları siyasete alet ediliyor'

Siyaset Bilimci Öznur Küçüker Sirene, sözde kadın savunucularının iki yüzlülüklerine vurgu yaptı. Twitter hesabından İTÜ Kadın Dayanışması'nın mesajını alıntılayan Sirene, "Ben böyle bir iki yüzlülük görmedim. Celal Şengör'ün kadınlar hakkındaki iğrenç söylemlerini defalarca dinledim. Ama ne hikmetse, tam Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz bir şeyler söyleyince toplu lince maruz kalıyor. Bu ülkede 'kadın hakları' dahil her şey siyasete alet ediliyor." dedi.

Dünkü sözleri ile 'ağır sapık' olduğu anlaşıldı!

Celal Şengör, bir süre önce de katıldığı bir başka canlı yayında, kütüphanede gördüğü bir kadını, şu ahlak dışı sözlerle anlatmış ancak hiçbir "kadın savunucusu" tek kelime etmemişti: "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim."