Celal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması: Ben o kadar uyardım, tebrik ediyorum döven arkadaşları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan tepkiye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu "Helal olsun o döven arkadaşlara, tebrik ediyorum" dedi.24 Nisan 2019 Çarşamba 22:32
yeniakit.com.tr
Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyardığını söyleyerek "Arkadaşlar ben o kadar söyledim, ben doğru yolu buldum. Kemal Kılıçdaroğlu ağabeyim doğru yolu bulmadı, dünkü şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Ben mutluyum, helal olsun o arkadaşlara. Döven arkadaşlara helal olsun, tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
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