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Seçim 2019 Sayfası

Celal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması: Ben o kadar uyardım, tebrik ediyorum döven arkadaşları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan tepkiye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu "Helal olsun o döven arkadaşlara, tebrik ediyorum" dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:32

 yeniakit.com.tr 

Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyardığını söyleyerek "Arkadaşlar ben o kadar söyledim, ben doğru yolu buldum. Kemal Kılıçdaroğlu ağabeyim doğru yolu bulmadı, dünkü şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Ben mutluyum, helal olsun o arkadaşlara. Döven arkadaşlara helal olsun, tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:32
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Celal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • UğurUğur8 dk önce
    Linç bir şeref yoksunluğudur. Kültürümüzde yoktur. Dinimizle de alakası olmayan birseydir!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 dk önce
    Evet, Buna Ne Diyecek KeMal Yalandaroğlu. Buda mı Organize?
  • tuğrultuğrul17 dk önce
    Kabaatlisin bir kardeş olarak sen de kulağını burarak kendine çekmeliydin ağanın
  • FeridunFeridun27 dk önce
    Helal olsun sana Celal kılıçdaroğlu
  • Vay canına.Vay canına.35 dk önce
    Kardeşi bile sevmiyor hareketlerini istifa et artık odedin fetoye diyetini.

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