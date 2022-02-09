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Dünya Çekyalı milyoner 417 kilometre hıza ulaştı, olanlar oldu
Dünya

Çekyalı milyoner 417 kilometre hıza ulaştı, olanlar oldu

Otomobiliyle saatte 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:49:00 - 2022-02-09 20:50:57
Çekyalı milyoner 417 kilometre hıza ulaştı, olanlar oldu

 

58 yaşındaki Çekyalı milyoner Radim Passer, Almanya'nın Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda aşırı hızlı araç kullandı. Görüntülerin YouTube'da yayınlanmasının ardından Alman savcılar harekete geçti.

417 kilometre hıza ulaştı

Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda, aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.

 

2 yıla kadar hapisle yargılanabilir

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.

Passer'in, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.

 

 

 

 

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