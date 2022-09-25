Çekya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?
UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup'ta oynanan Çekya-Portekiz maçının kaç kaç sona erdiği araştırılıyor.
Çekya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?
Portekiz deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini 33. ve 52.dakikada Dalot, 45+2'de Bruno Fernandes ve 82.dakikada Diogo Jota kaydetti.
Uluslar Ligi 5.hafta maçları tamamlandı
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları 9 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi 2. Grup:
İspanya-İsviçre: 1-2
Çekya-Portekiz: 0-4
B Ligi 1. Grup:
Ermenistan-Ukrayna: 0-5
İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
B Ligi 2. Grup:
İsrail-Arnavutluk: 2-1
B Ligi 4 .Grup:
Slovenya-Norveç: 2-1
Sırbistan-İsveç: 4-1
C Ligi 2. Grup:
Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1
Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0