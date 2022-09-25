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Spor Çekya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?
Spor

Çekya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-09-25 00:04:00 -
Çekya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup'ta oynanan Çekya-Portekiz maçının kaç kaç sona erdiği araştırılıyor.

Çekya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?

Portekiz deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini 33. ve 52.dakikada Dalot, 45+2'de Bruno Fernandes ve 82.dakikada Diogo Jota kaydetti.

Uluslar Ligi 5.hafta maçları tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları 9 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 2. Grup:

İspanya-İsviçre: 1-2

Çekya-Portekiz: 0-4

B Ligi 1. Grup:

Ermenistan-Ukrayna: 0-5

İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

B Ligi 2. Grup:

İsrail-Arnavutluk: 2-1

B Ligi 4 .Grup:

Slovenya-Norveç: 2-1

Sırbistan-İsveç: 4-1

C Ligi 2. Grup:

Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1

Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0

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