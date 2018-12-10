Çekmeköy'den İstanbul Havalimanına nasıl gidilir?

İstanbul Çekmeköy'den havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da yolcular yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Çekmeköy'den yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm uçuşlar artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan yolcular, Çekmeköy'den 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? Taranvayla 3. Havalimanına (İstanbul yeni Havalimanı) nasıl gidilir?Beykoz'dan İstanbul Havalimanı kaç dk sürer? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Bizlerde yolcuların bulundukları yerden İstanbul Havalimanı'na daha kolay ulaşmasını sağlayacak otobüs güzergahlarını derleyip haberleştirdik.

Çekmeköy'den İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Çekmeköy'den İstanbul Havalimanı'na İETT ile nasıl giderim?

Çekmeköy'den İstanbul havalimanı'na İETT ile gitmek isteyen yolcular İETT’nin açıkladığı ve İstanbul İstanbul havalimanı'na giden H2, H3 ve H4 hatları; Mecidiyeköy, Atatürk Havalimanı ve Halkalı'yı kullanarak ulaşabilirler.

Çekmeköy'den İstanbul Havalimanı'na Metro ile nasıl giderim?

Çekmeköy'den İstanbul havalimanı'na Metro ile gitmek isteyen yolcular devam eden Metro inşaatının bitmesiyle birlikte önce Beykoz'dan Zincirlikuyu’ya/Gayrettepe’ye oradan da Gayrettepe İstasyonu’ndan M11: Gayrettepe – Yeni Havalimanı Metro Hattı‘ na binerek İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler.

Çekmeköy'den İstanbul Havalimanı'na HAVAİST ile nasıl giderim?

Çekmeköy'den İstanbul havalimanı'na HAVAİST ile gitmek isteyen yolcular Ümraniye - Tepeüstü durağından kalkan HAVAİST araçlarıyla İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler.

Çekmeköy'den İstanbul Havalimanı'na taksi ile nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı Çekmeköy'e yaklaşık 59 km uzaklıkta.

Çekmeköy'den İstanbul havalimanı'na taksiyle gitmek isteyen yolcular taksi ücreti yaklaşık 150-160 lira civarında. Ve bu yolculuk yaklaşık 50-60 dk sürer.