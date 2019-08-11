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Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!

Kolesterol ve tansiyon hastalarının uzak durması gerektiği söylenen çekirdek, aslında tuzsuz ve düzenli tüketildiğinde oldukça faydalı..

11 Ağustos 2019 Pazar 08:51
Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!

Kuruyemişler; kalp ve damar tıkanıklığına sebebiyet veriyor, gerekçesiyle uzun zamandır ''sağlıksız'' olarak anılmaktadır. Özellikle de çekirdeğin tansiyon ve kolesterol üzerinde çok büyük etkisi olduğu konuşuluyordu. İşin aslı öyle değil..

Kuruyemişlerin faydası saymakla bitmiyor. Toplumsal olarak yanlış bildiğimiz nokta, sınırsız yenen her şeyin zararlı olduğudur. Haddinden fazla tüketilen her yiyecek vücuda dokunur. Bu yüzden faydasını görmek istediğiniz besinin az ve düzene girmiş bir sistemle tüketilmesi gerekir.

Çekirdek de çok tüketildiğinde sağlıksız olabilir. Fakat tuzsuz ve yeteri kadar tüketildiğinde;

  • İçerdiği vitaminler sayesinde diş ve kemik sağlığına yardımcı oluyor.
  • İçindeki fosfor sebebiyle böbrekleri rahatlatıyor ve sindirime yardım ediyor.
  • Damarların rahatlamasına sebebiyet verirken, beyni rahatlatıyor ve sinirsel sorunları ortadan kaldırıyor.
  • Posası ve içinde barındırdığı faydalı yağlar sayesinde bağırsaklardaki birikintilerin dışarı atılmasını sağlıyor.
  • Kan şekeri düşüklüğüne iyi geliyor.
  • Magnezyum eksikliğini gideriyor.

Bol E vitamini içerdiği için antioksidan etkiye sahip olan çekirdek, evlerimizden eksik etmememiz gereken doğal bir şifa deposudur.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:51
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