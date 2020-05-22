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Çek mafyasına jandarma darbesi

İstanbul'da sahte çek- senet üreten mafyaya jandarma operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:21:00 -
Çek mafyasına jandarma darbesi

İstanbul'da çek mafyası operasyonu vardı. Dolandırıcılar ya orijinaline çok yakın sahte çekler düzenliyordu ya da orijinal çekleri çalıp üzerinde değişiklik yapıyordu. Yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Sahte çek ürettiler orijinal çekleri çalıp üzerinde oynama yaptılar. Kalpazanlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı aldığı ihbar üzerine takip başlattı. Şüphelilerin Fatih, Tuzla ve Ataşehir’de ikamet ettikleri belirlendi. Takip 1 ay sürdü. Ve, operasyon için harekete geçildi.

Eş zamanlı operasyonlarda evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş 4 bin 500 adet piyasaya sürülmeye hazır sahte çek, 9 bin 500 adet çalıntı orijinal çek, 4 bin 500 adet sahte resmi belge, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet lazer yazıcı ve hologram kontrol cihazı ile çeşitli matbaa malzemeleri ele geçirildi.

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