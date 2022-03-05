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Dünya Çeçenlere ihanet eden Kadirov’dan skandal sözler: Bakın kim için ölürmüş!
Dünya

Çeçenlere ihanet eden Kadirov’dan skandal sözler: Bakın kim için ölürmüş!

Müslüman Çeçenlere ihanet eden Rus kuklası Ramazan Kadirov, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. “Tüm şehirleri ele geçirme emri verin” diyerek Putin’e seslenen Kadirov, “Senin için ölmeye hazırım” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 11:06:00 -
Çeçenlere ihanet eden Kadirov’dan skandal sözler: Bakın kim için ölürmüş!

Mücahitlere ihanet ederek Rusya'nın safına geçen ve bunun karşılığında Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı ile ödüllendirilen Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya asker gönderdi. Sayısı binleri bulan askerler, Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşıyor.

Talimat bekliyor!

Çeçen lider, Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek "Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve diğer tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin" dedi.

“Sizin için ölmeye hazırım ve emrinizdeyim” dedi

Kadirov, Putin'e hitaben "Yoldaş devlet başkanım, sizin için ölmeye hazırım ve emrinizdeyim. Ama askerlerimizin öldüğünü izleyemem. Lütfen gözünüzü kapatın ve bizim savaşçıların her şeyi bir iki günde bitirmesine izin verin. Sadece bu ülkemizi ve halkımızı kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

 

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