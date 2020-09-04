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Dünya CDC'den aşı çağrısı: Ekim'e kadar hazırlıklı olun
Dünya

CDC'den aşı çağrısı: Ekim'e kadar hazırlıklı olun

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına Ekim ayı sonuna kadar yüksek risk grubundaki kişilere aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazır olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 02:43:00 - 2020-09-04 02:43:49
CDC'den aşı çağrısı: Ekim'e kadar hazırlıklı olun

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı önemli bir gelişme yaşandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim ayı sonuna kadar aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin Reuters haber ajansına konuşan CDC sözcüsü, "Başlangıç olarak, eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Ayrıca New York Times gazetesi tarafından yayınlanan bir haberde, CDC'nin Ekim sonuna kadar bir ya da iki Covid-19 aşısının sınırlı sayıda temin edilebilmesi için çeşitli hazırlıklar yaptığı belirtildi.

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