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Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:19:10 -
Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Caz sanatçısı 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı evinin balkonundan kutladı.

Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yaptığı kutlama çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonuna çıktı.

Akerdeon çalarak İstiklal Marşı'nı okuyan sanatçıya komşuları da eşlik etti.

Gencer ayrıca komşularıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdi.


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