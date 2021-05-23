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Ekonomi ÇAYKUR’dan rekor yaş çay alımı
Ekonomi

ÇAYKUR’dan rekor yaş çay alımı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, yaş çay alımında kurumun günlük alım kapasitesi olan 9 bin tonun üzerine çıkıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:45:00 -
ÇAYKUR’dan rekor yaş çay alımı

ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 17 Mayıs’ta başladığı, bugüne kadar toplam 23 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi. Kurumun günlük yaş çay alım kapasitesinin 9 bin ton olduğuna işaret edilen açıklamada, Cuma günü 9 bin 980 tonla kapasitenin üzerine çıkıldığı ifade edildi. Kampanyanın ilk gününde dönüm başına alınan çay miktarının 100 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın bölge bölge 50, 30 ve 20 kilogram şeklinde devam ettiği bildirildi. Üreticilerden, acele etmeden günlük satabilecekleri kadar çay toplamaları istenilen açıklamada, çayı toplayıp bekletmenin kaliteyi bozduğu, çayın bekleyeceği en iyi yerin bahçe olduğu vurgulandı.

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