Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?06 Ekim 2019 Pazar 19:02
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor şiddetli yağmur altında karşı karşıya geldi. İşte, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının tüm detayları...
CANLI MAÇ SKORU: 1-2
MAÇTAN DAKİKALAR
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor yoğun yağışın altında bir 90 dakika oynadı.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf Çaykur Rizespor oldu.
23. dakikada Rizespor Melnjak ile öne geçti: 1-0
Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
73.dakikada Sorloth maça denge getirdi: 1-1
Maç bu skorla tamamlanacak derken 90. dakikada A. Nwakaeme attığı golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı: 1-2
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