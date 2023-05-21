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Spor Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi! Altınordu küme düştü...
Spor

Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi! Altınordu küme düştü...

Yeniakit Publisher
2023-05-21 18:15:00 -
Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi! Altınordu küme düştü...

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Altınordu'yu evinde konuk etti. Karadeniz ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de daha önce Samsunspor Süper Lig'e yükselmişti.

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Altınordu'yu evinde konuk etti. Karadeniz ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de daha önce Samsunspor Süper Lig'e yükselmişti.

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Altınordu'yu evinde konuk etti.

Karadeniz ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.

Rizespor bu sonucun ardından puanını 68 yaptı. Altınordu ise 35 puanda kaldı.

İzmir ekibi ise bu sonucun ardından küme düştü.
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Spor Toto 1. Lig'de daha önce Samsunspor Süper Lig'e yükselmişti..

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