Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi! Altınordu küme düştü...
Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Altınordu'yu evinde konuk etti. Karadeniz ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de daha önce Samsunspor Süper Lig'e yükselmişti.
Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Altınordu'yu evinde konuk etti. Karadeniz ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de daha önce Samsunspor Süper Lig'e yükselmişti.
Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Altınordu'yu evinde konuk etti.
Karadeniz ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
Rizespor bu sonucun ardından puanını 68 yaptı. Altınordu ise 35 puanda kaldı.
İzmir ekibi ise bu sonucun ardından küme düştü.
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Spor Toto 1. Lig'de daha önce Samsunspor Süper Lig'e yükselmişti..