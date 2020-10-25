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Spor Çaykur Rizespor, Sivasspor maçında galibiyet hedefliyor
Spor

Çaykur Rizespor, Sivasspor maçında galibiyet hedefliyor

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: - "Deplasman maçında henüz üç puan alamadık. Demir Grup Sivasspor maçıyla bunu kırmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:08:25 -
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçında galibiyet hedefliyor

RİZE (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu sezon henüz deplasmanda üç puan alamadıklarını, Sivas'ta bu şanssızlığı kırmak istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında aldıkları galibiyet ile takımın öz güven kazandığını belirtti.

Demir Grup Sivasspor deplasmanında puan için sahaya çıkıp mücadele edeceklerini kaydeden Bakır, şöyle devam etti:

"Deplasmanda henüz üç puan alamadık. Demir Grup Sivasspor maçıyla bunu kırmak istiyoruz. Bu maçın önemi çok büyük. Sivasspor da sahaya kazanmak için çıkacak. Rakibin gücünü ve maçın zorluk derecesini biliyoruz. Bu maçı kazanarak Sivas'tan üç puanla dönmek istiyoruz."

Bakır, takıma her zaman güvendiklerini vurgulayarak, "Çok iyi bir takım ruhu var. İnşallah ligde çok güzel maçlar oynayacağız. Her maç bizim için önemli. En önemlisi, hedefimiz için deplasman maçlarından puan almak zorundayız. Alacağımız galibiyetler ise takıma daha da güç katacaktır." diye konuştu.

Bakır, Fabricio ve Fernando'nun bu maçta forma şansının son kontrollerinin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.


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