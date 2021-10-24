Çaykur Rizespor-Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

11. dakikada ilk isabetli şutta ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Bolasie'nin sağdan ceza yayı üzerine ortasında Boldrin topu Phiri'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun geri pasında yaklaşık 30 metreden Cemali Sertel'in sert şutunda, top filelere gitti: 1-0

35. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada Hajradinoviç'in ara pasında ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un dönerek vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.

56. dakikada Umut Bozok'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı ile inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Umut Bozok'un 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-1

67. dakikada Hajrodinoviç'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Travnik'in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzanarak çelmeyi başardı.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Travnik'in geri pasında Umut Bozok'un bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

90+7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine inen Umar'ın altı pas içerisine yerden pasında, Remy kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya topu auta vurdu.

90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topu Selim Ay boş kaleye filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

"Kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı"

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Son saniyede olsa kazanmak güzel ama kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 hafta sonunda gelen galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Oyuncuların zor bir dönemden geçtiğini savunan Hamzaoğlu, oyuncularının üzerindeki strese dikkati çekerek, "Birçok oyuncumuzu ufak sakatlıklarla fedakarlık yaparak oynamak istediler. Ağrılara rağmen kimse takımı yalnız bırakmak istemedi." diye konuştu.

Çaykur Rizespor için her şeyin yeni başladığını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Son saniyede olsa kazanmak güzel ama kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı. Bu stres altında oynayacağımız bir sürü maç var. Eksik olarak, oyuncu performansı olarak tamamlamamız gereken çok şey var. Oyuncuların eksikleri var. Kazanmak moral ve oyuncuların geri gelmesi için çok önemli. Artık bazı şeyleri daha hızlı yapabiliriz."

Taraftarlara teşekkür eden ancak son dakikalardaki tezahüratların biraz üzücü olduğunu değerlendiren Hamzaoğlu, "Onlarda haklılar, 10 hafta beklediler. Birlik ve beraberliğimizi kaybetmezsek yıl sonunda hedefe ulaşacağız. Bunu hep beraber yaparsak daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

Kalp nakli bekleyen Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi'nin maç öncesi çiçek göndererek, takıma inandığının altını çizen Hamzaoğlu, "Kalp nakli bekliyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ve onu da aramızda görmek istiyoruz. Bu maçı Esila'ya armağan etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, Boldrin'in üst adalesinde sakatlık bulunduğu için oyundan çıkarmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, psikolojisi puan tablosunda bulunulan yerler açısından zor bir maçı oynadıklarını belirtti.

Farklı bir sistem ile oynadıklarını kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Maç dengede gitti. Maçın genelinde rakip cezasından biz 28 kez, Rizespor ise 10 kez topla buluşmuş. Son paslar ve son tercihlerde hep hatalı davrandık. Sonucu bitiremedik. Son 5 dakikada Sadiku'nun çıkması ile direncimiz azaldı. Hajradinoviç'e yeterli katkı gelmedi. Tarkan'ın tansiyonu düşmesi ile 101. dakikada eksik kaldık. Hem eksiktik hem kötü bir gol yedik. Rizespor için büyük bir hediyeydi."

Baskı ile baş etmeleri gerektiğinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Bunu başarmalıyız. Kazanan takımın öz güveni çok daha yüksek olur. Umut'un performansı çok değerliydi. 'Umut oyundan çıkar mıydı?' değerlendirilebilir ama Yusuf ile ikinci golü planladık. Planladığımız olmadı. Hakemimiz maçı 100. dakikaya kadar taşıdı. Hocada bugün iki takımın berabere kalmasını çok istemedi gibi. Birazda biri kazansın yani. Bazen mahalle maçlarında böyle olur. Biri kazansın yoksa maç bitmez. Yoksa sabaha kadar oynanacaktı beraber devam etseydi maç. Saygısızlık olmasın Türkiye'de bazen iş yükü çok fazla. Kesinlikle bazı kurumları şey için söylemiyorum. Dosyalar mahkemeye taşınır 1,5 senede geri gelmez. Hakem VAR'a geldiğinde inceler biter, gider geri dönersin. Yani 8 dakika uzadı. Bu oyunun soğuması açısından çok sakıncalı. Hüseyin hocanın performansı benimkinden iyi değildi."