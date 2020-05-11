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Yerel

Çayırova’da berber ve kuaförlere maske dağıtıldı

Çayırova Belediyesi, normalleşme süreciyle yeniden hizmete başlayan berber ve kuaförlere 50’şer adet maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:10:10 -
Çayırova’da berber ve kuaförlere maske dağıtıldı

Çayırova Belediyesi, normalleşme süreciyle yeniden hizmete başlayan berber ve kuaförlere 50’şer adet maske dağıttı.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyetine başlayan Çayırova genelindeki berber ve kuaförlere virüsle mücadele ve normalleşme sürecinde destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi, bir süre sonra yeniden açılan esnafların, daha hijyenik bir ortamda müşterilerine hizmet vermesi için açılış öncesi dezenfeksiyonunu sağladı. Bu esnafların maske ihtiyacını da karşılayan Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan tüm berber ve kuaförlere, işletme başına 50’şer adet maske dağıttı.


İşletme sahipleri, dezenfekte ve maske desteğinden dolayı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

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