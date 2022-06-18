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Yerel Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde
Yerel

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 8 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:11:00 -
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için Beğendik beldesinde aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile Polis Arama Kurtarma (PAK) Timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 132 görevli katılıyor.

8. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem sudan hem de havadan sürdürülüyor.

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