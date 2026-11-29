Çay kenarındaki çalışma sırasında toprak kaydı! 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop’un Ayancık ilçesinde istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen toprak kayması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Kaymakamlık, çevredeki bir apartman için tahliye kararı aldı.
Sinop’un Ayancık ilçesinde çay kenarında meydana gelen toprak kayması sebebiyle 5 katlı bir bina boşaltıldı.
Çayiçi Mahallesi'nden geçen Ayancık Çayı'nın kenarında yürütülen istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ayancık Belediyesi ekipleri incelemede bulundu.
İncelemenin ardından Kaymakamlıkça, çay kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarı yapımı tamamlanana kadar tedbiren boşaltılmasına karar verildi.
Apartmanda yaşayanların ilçedeki akrabalarının yanına yerleştikleri öğrenildi.