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Ekonomi Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira destek
Ekonomi

Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira destek

Rize’de yapımı devam eden Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:44:00 -
Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira destek

Rize Belediyesinden imza törenine Belediye Başkanı Rahmi Metin’in yanı sıra Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Hakan Gültekin, Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan ve ilgili kişilerin katıldığı belirtildi.

Turizme alternatif olacak

RTB öncülüğünde, belediye destekleriyle yapımı devam eden Çay Çarşısı projesi için 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağı vurgulanan açıklamada, Belediye Başkanı Metin’in şu ifadelerine yer verildi: “Çay, Rize’nin en önemli markasıdır. Çay Çarşısı, şehrimizin turizmine alternatif olacak şekilde düşünülen bir proje ve şu an deniz dolgu çalışmalarını yürüttüğümüz Millet Bahçesi projesi ile entegre olabilecek. İnşallah bu proje gelecekte Rize’nin uğrak noktalarından biri olmakla birlikte şehrimize önemli derecede ekonomik katkı sağlayacak.”

Yüzde 85'lik bölümü tamamlandı

Projeyi hep birlikte Rize’ye kazandıracaklarını aktaran Metin, ilin gelişimine önemli katkı sağlayacak projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine ve bütün yetkililere teşekkür etti. DOKAP Başkanı Gültekin ise “DOKAP olarak Rize’nin üretimine her türlü katma değeri oluşturabilecek katkıyla ilgili var olan dinamiklerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. RTB Başkanı Erdoğan da Çay Çarşısı projesinin yüzde 85’lik bölümün tamamlandığını belirtti. Hibe desteği protokolü, Rahmi Metin, Hakan Gültekin ve Mehmet Erdoğan arasında imzalandı.

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