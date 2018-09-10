0553 313 94 23

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko ile görüştü.. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:57
Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Japonya Prensesi Akiko'nun, ojeyle el tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti.

Görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Prenses Akiko, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce bazı ziyaretler bulundu.

AKİKO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ 14 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Prenses Akiko, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunmuş ve daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzalamıştı.

Japonya Prensesi Akiko, daha sonra Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kalehöhük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmişti.

Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.

 
Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:57
  1. Kırşehir
  2. Ankara
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Japonya Prensesi Akiko Mikasa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
    1. Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
    2. İngiltere'den İdlib açıklaması
    3. Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla..
    4. Yıldırım dünya şampiyonu
    5. Bedir: Yabancı sınırı tartışması suni..
    6. Akar'dan Yunanistan açıklaması
    7. 41 kaçak göçmen yakalandı
    8. Trabzonspor'da Burak sevinci
    9. Bursa'da kendini uyardı diye..
    10. Nihat Doğan'a şok suçlama! Gözaltına..
    11. A Milli Takımımızın İsveç 11'i belli..
    12. Güreş'te dünya şampiyonu Türkiye!
    13. ABD Başkanı Trump, Twitter'dan bombaladı
    14. Komşuyu küçümsemek haram
    15. Donald Trump'tan o kitaba tepki
    16. MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını..
    17. Çocuklar internet tehdidi altında!
    18. Belediye meclisi resmen açıkladı! Suya..
    19. Kusmak zararlı değil yararlı
    20. Mikrodalgada pişirmenin püf noktaları
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'