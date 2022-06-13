Çavuşoğlu'ndan "Köprüleri vururuz" tehdidinde bulunan emekli Yunan komutana cevap
Emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos, geçtiğimiz gün "Larisa'dan üç füze atsak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz" demişti. Küstah Yunan'a cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı. Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok" dedi.
Ege Denizi'nde 1996 yılında yaşanan "Kardak krizi" travmasını atlatamayan emekli koramiral Yanis Egolfopulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul'u bombalayabileceğini söyledi. Kardak krizi döneminde Ege'deki "Adrias" savaş gemisinin komutanı olan Egolfopulos, Yunan "Mega" televizyonunda katıldığı programda, "Rafale uçakları Larisa'dan üç Scalp füzesi atsa İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere 'hadi gelin, konuşalım' deriz" ifadelerini kullandı.
"Cesareti varsa yapsaydı"
Emekli Yunan komutanın provokatif sözlerine bugün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile katıldığı ortak basın toplantısında yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı. Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok" yorumunda bulundu.