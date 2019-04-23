Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Bu doğru değil!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil.' dedi.23 Nisan 2019 Salı 21:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil.' dedi.
YORUM YAZ