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Seçim 2019 Sayfası

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Bu doğru değil!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil.' dedi.

23 Nisan 2019 Salı 21:56
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Bu doğru değil!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil.' dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 21:56
  1. mevlüt çavuşoğlu
  2. s-400
  3. SİYASET Haberleri
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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  • anigzelanigzel1 sa önce
    S 400 leri kullanmayacakmıyız.ne işe yarayacak

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