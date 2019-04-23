Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Bu doğru değil! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil.' dedi.

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