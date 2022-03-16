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Dünya Çavuşoğlu, Türkiye'nin kararını Rusya'da açıkladı
Dünya

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kararını Rusya'da açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Montrö'yü uygulayacağımızı taraflara ilettik' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:19:00 -
Çavuşoğlu, Türkiye'nin kararını Rusya'da açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın açıklaması yaptı.

Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli"

"Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli."

"Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"

"Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir"

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