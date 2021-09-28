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Gündem Çavuşoğlu, Rolf Wenzel'i kabul etti
Gündem

Çavuşoğlu, Rolf Wenzel'i kabul etti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 20:05:00 -
Çavuşoğlu, Rolf Wenzel'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel'i kabul etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık, Türkiye’deki projelere katkılarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

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