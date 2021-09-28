Çavuşoğlu, Rolf Wenzel'i kabul etti
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel'i kabul etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık, Türkiye’deki projelere katkılarını ele aldık." ifadelerini kullandı.