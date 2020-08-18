Çavuşoğlu duyurdu: Haiti ile 7 anlaşma imzalandı

Resmi ziyaret kapsamında Haiti’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Claude Joseph ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye ilettiğini belirten Çavuşoğlu, 5 hafta önce de iki lider arasında telefon görüşmesi yapıldığını belirterek "Başkanlarımız, ikili ilişkilerimiz için önemli hedefler belirledi ve onlara ulaşmak için sevgili arkadaşım Claude ile çalışacağız. İlişkilerimizi mümkün olan tüm alanlarda, özellikle ekonomi alanında genişletmeyi dört gözle bekliyoruz. Her düzeydeki değişimimizi yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldık." dedi.

7 anlaşma imzalandı

iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi isin çalışmalara hız verileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki iş birliğini artıracak 2 Mutabakat Zaptı'nın da bulunduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu "Birincisi, siyasi bir danışma mekanizmasının kurulmasıyla ilgili. Umarım bundan sonra siyasi istişarelerimize düzenli olarak devam ederiz. İkincisi ise diplomasi akademileri arasındaki iş birliğidir. Haiti'den genç ve üst düzey diplomatları hem bakanlığımda hem de Türkiye'de misafir etmekten çok mutlu olacağım" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti;

"Haiti, geçmişte pek çok felaketle karşılaştı ve Türkiye her defasında Haiti ve Haitililere yardım elini uzattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında, salgınla mücadele etmek için Haiti tarafından alınan etkili önlemleri yakından takip ediyoruz. Pandemi sırasında Haiti'ye yardım eli uzattığımız için çok mutluyuz. Türkiye olarak mayısta tıbbi malzeme göndermiştik ve Claude'un bugün de belirttiği gibi uçağımızla TİKA'dan 3 tercüman ve ek tıbbi malzeme sağladık. Haiti'nin Kovid-19'la mücadelesinde Türkiye'den daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyacı varsa, Haiti'nin Türkiye'nin tam desteğini aldığını bugün bir kez daha yineledik.”

Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında iki ülke arasında "Türkiye ile Haiti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Türkiye ile Haiti arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye ile Haiti arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.