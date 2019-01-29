Çatışmadan askeri üsten kaçtılar Afganistan'da ilerleyişini devam ettiren Taliban İslam Emirliği Hareketi ülkenin batısında bulunan Ferah vilayetinde Kabil hükümet güçlerine bağlı 2 askeri karargahı ele geçirdi.

Son dönemlerde Afganistan'da gerçekleştirdiği saldırılar ile büyük ilerleyiş sağlayan Taliban İslam Emirliği Hareketi ülkede Kabil hükümetine bağlı askeri karagahları hedef almaya devam ediyor.



Ferah ilinin batısında yer alan, İran sınırındaki Şib Koh ilçe merkezine yakın bulunan iki askeri üs Taliban'ın kontrolüne geçti. Taliban güçleri askeri karargahlarda herhangi bir çatışma yaşanmadığını Afgan askerlerinin operasyon öncesi bölgeden çekildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar Taliban savaşçılarının askeri karagahlarda bulunan yönetim binalarına, girerek kontrolü tamamen sağladığını ifade etti.

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