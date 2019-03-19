Çatışma çıktı! PKK'lı teröristler sığınağın altında kaldı
Mardin'de terör örgütü PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı belirlenen mağaraya operasyon düzenlendi. Çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin ise cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.19 Mart 2019 Salı 15:56
Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi.
Çöken sığınağın altında kaldılar
"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin ise cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.
Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
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