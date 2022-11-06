  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Yerel

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 13:20:00 -
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da fabrikanın çatışında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının çatısına güneş paneli sistemi kurulumu yapan Erdal Topdağ (48) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

Ağır yaralanan Topdağ, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topdağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Topdağ'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23