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Yerel Çatıda tutuşan malzemeler, itfaiye ekiplerini harekete geçti
Yerel

Çatıda tutuşan malzemeler, itfaiye ekiplerini harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-20 13:15:00 -
Çatıda tutuşan malzemeler, itfaiye ekiplerini harekete geçti

Aydın’ın Efeler ilçesinde tadilat halindeki bir evin çatısında tutuşan malzemeler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi 2252 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tadilat halindeki bir evin çatısında bulunan malzemeler bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürülürken, kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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