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Yerel Çatıda çıkan yangına vatandaşlardan kendi imkanlarıyla müdahale
Yerel

Çatıda çıkan yangına vatandaşlardan kendi imkanlarıyla müdahale

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangına, vatandaşlar damdan su kovalarıyla müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 16:18:00 -
Çatıda çıkan yangına vatandaşlardan kendi imkanlarıyla müdahale

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evin çatısında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri olay yerine intikal edinceye kadar kendi imkanlarıyla çevredeki damdan hortum ve kovayla yangını söndürmeye çalıştı. Yangından etkilenen olmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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