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Yerel Çatı yangını büyümeden söndürüldü
Yerel

Çatı yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’ün Yenice ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 16:13:00 -
Çatı yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre olay Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Esenköy Çay Mahallesinde meydana geldi.

Coşkun İnam’a ait 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangında son katın bir bölümü ile çatıda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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