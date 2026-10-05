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Yerel Çatalca’da feci kaza! İtfaiye aracının çarptığı çocuğun durumu ağır
Yerel

Çatalca’da feci kaza! İtfaiye aracının çarptığı çocuğun durumu ağır

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Çatalca’da feci kaza! İtfaiye aracının çarptığı çocuğun durumu ağır

Çatalca Ferhatpaşa'da yangın ihbarından dönen itfaiye aracı, kurstan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki A.B.A.’ya çarptı. Çarpma sonucu yola savrulan çocuk ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurstan çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.A.'ya, yangın ihbarından dönen itfaiye aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı A.B.A., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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