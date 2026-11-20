Gut, kandaki ürik asidin eklemlerde iğne şeklinde kristaller oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Bu kristaller eklemlerde iltihaplanmaya, şişlik ve şiddetli ağrıya neden oluyor. Özellikle ayak başparmağında başlayan ataklar, ayak bileği ve diz gibi eklemleri de etkileyebiliyor.

Hastalığın en çarpıcı özelliği ise atakların çoğunlukla geceleri aniden başlaması. Öyle ki bazı hastalar sabah ayağını yere basmakta ve yürümekte dahi büyük güçlük çekiyor.

ARAŞTIRMA ALARM VERDİ: 30 YILDA YÜZDE 22,5 ARTIŞ!

The Lancet Rheumatology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gut hastalığının yaşa göre standartlaştırılmış görülme sıklığı 1990-2020 döneminde yüzde 22,5 yükseldi. Hastalığın yalnızca ileri yaşlarda görüldüğü düşüncesi de gerçeği yansıtmıyor. Genetik yatkınlık, fazla kilo ve böbrek fonksiyonlarındaki sorunlar genç yetişkinlerde de gut riskini artırabiliyor.

SOFRADAKİ BAZI YİYECEKLER ATAĞI TETİKLEYEBİLİR!

Beslenme alışkanlıkları gut ataklarında önemli rol oynuyor. Sakatat, aşırı kırmızı et tüketimi, bazı deniz ürünleri, alkol ve fruktoz içeren şekerli içecekler riski artırabilen faktörler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar sağlıklı kilonun korunması, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

İHMAL EDİLİRSE KALICI HASAR BIRAKABİLİR!

Gut atakları zamanla tekrarlayabiliyor. Tedavi edilmeyen hastalık, ilerleyen süreçte eklemlerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Ancak uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın kontrol altına alınması mümkün.

Özellikle aniden başlayan şiddetli eklem ağrısı, kızarıklık ve şişlik yaşayanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.