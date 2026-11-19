İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu doğrultusunda aldığı diploma iptali kararına karşı yürütülen dava sürecinde, alt derece mahkemeleri idari işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermişti. Takvim’e göre İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmeyerek reddetti ve diploma iptali kararını onaydı. Süreç, İmamoğlu'nun 1990 yılında geçiş yaptığı üniversitenin o dönem YÖK tarafından tanınmadığının tespit edilmesi üzerine YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun diploma ve geçiş işlemini iptal etmesiyle başladı. İptal kararına karşı açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yatay geçişte ağır hukuk ihlalleri ve sistematik usulsüzlükler bulunduğu sonucuna vararak davanın reddine karar verdi. Ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları 17 Haziran 2026 tarihinde dosyayı temyiz incelemesi için Danıştay'a taşıdı. Temyiz istemini değerlendiren Danıştay 8. Dairesi ise yapılan itirazı reddederek diploma iptaline ilişkin yargı sürecini kesin sonuca bağladı.

TANINMAYAN ÜNİVERSİTEDEN GEÇİŞ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 14 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde gerçekleştiği saptanan mevzuat ihlalleri ve usulsüzlükler ayrıntılı olarak raporlaştırılmıştı.

Mahkeme kararında öncelikle, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadığı, GAÜ'nün tanınırlığının ancak 1993'te kabul edildiği ve 1991–1992 yıllarındaki YÖK yazılarında da denkliğin bulunmadığı vurgulandı. Bunun yanı sıra Fakülte Yönetim Kurulu'nun ilan ettiği kontenjanların ilan yapılmaksızın değiştirildiği, 3. ve 4. sınıf kontenjanlarının sıfırlanarak 2. sınıfa aktarıldığı ve toplam kontenjanın yetkisiz bir şekilde 55'ten 80'e çıkarıldığı saptandı.

Yönetmeliğe göre yurt dışı üniversitelere ayrılan kontenjan en fazla 3 kişi olması gerekirken, İngilizce İşletme 2. sınıf için 48 öğrencinin kabul edilmesi mahkeme tarafından "açık ve bariz mevzuat ihlali" olarak nitelendirildi. Ayrıca yatay geçişte zorunlu olan not başarı sıralamasının yapılmadığı, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50 iken başvuran diğer öğrencilerin ortalamalarının 2,75 ile 3,54 arasında bulunduğu ve sıralama yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağı tespit edildi. Öte yandan GAÜ tanınmadığı için öğrenci kütük defterine İmamoğlu ve diğer 8 öğrenci için gerçek dışı şekilde "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş" kaydı düşüldüğü, bu durumun gerçeğe aykırı ve bilinçli bir tahrifat olduğu belirtildi. Ağır hukuka aykırılıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilerek iyi niyet iddiası da reddedildi.

DİPLOMASI HUKUKEN YOK

İdare mahkemesi gerekçeli kararında, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarına atıfta bulunarak açık hataya ve idari usulsüzlüğe dayanan idari işlemlerin zaman aşımına veya süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceğini belirtmişti. Danıştay 8. Dairesi'nin temyiz itirazını reddetmesiyle birlikte, İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararı üzerindeki yargı denetimi tamamlandı ve karar hukuken kesinleşmiş oldu. Böylece İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemi, öğrencilik kaydı ve lisans diploması üzerindeki iptal kararı nihai hukuki statüsüne kavuştu.