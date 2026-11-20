Football Ranked tarafından güncel performanslara göre hazırlanan dünyanın en değerli 25 futbolcusu listesinde Barcelona'dan Lamine Yamal 250 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, onu 211,1 milyon euro ile Michael Olise ve 200 milyon euro ile Pau Cubarsi izledi. Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ise 144,7 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin 9. sırasında kendine yer buldu. İlk 10'da Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi yıldız isimlerin de yer aldığı sıralamada en düşük değer 116 milyon euro olarak kaydedildi.