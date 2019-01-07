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'Casus İHA' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Çin, radara yakalanmayan casus İHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:55
'Casus İHA' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Çin, radara yakalanmayan ve yakıt ikmali yapmadan 40 saat uçabilen, casus insansız hava aracının (İHA) ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), İHA'larda bir ilk olarak görülen radara yakalanmama (stealth) özelliği ile öne çıkan, turbofan motoruyla çalışan, yüksek irtifalara ulaşabilen, uzun menzilli ve yüksek hızlı drone olarak tanımlanan Sky Hawk modelinin ilk uçuşuna ait bir görüntü yayımladı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi (CASIC) tarafından geliştirilen Sky Hawk başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirirken, uçuşun yapıldığı yer ise gizli tutuldu.

TM Dijital Haber Merkezi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:55
  1. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi
  2. CASIC
  3. İHA
  4. ÇİN

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