Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak mirasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, "Ayasofya konusunda yargının araçsallaştırıldığını" savundu.

Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır. Anayasa'mız da bunu öngörüyor ve bunlar esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde mirastır." diye konuştu.

"Yargıyı kullanmayalım." diyen Kaboğlu, "Pekala Cumhurbaşkanı kendi işlemiyle yapabilir ama siz bugünden 'Danıştay karar verecek.' diye her gün konuşmaya başladığınız zaman Danıştay bağımsız olarak karar veremez. O nedenle, Anayasa'mız yasama, yürütme ve yargı. Biz kuralı burada Anayasa'ya uygun olarak koyalım. Yürütme onları uygulasın. Yargıya da dokunmayalım, bağımsız olarak karar versin." ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Sayın Kaboğlu'na söyleyeceğim şudur, kendileri iktidara geldiklerinde yapabilirlerse Sultanahmet Camisi'ni müzeye çevirirler." dedi.



