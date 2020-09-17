Çarpıtılan yazıya 104 sayfalık savunma

Muhafazakar camianın duayen isimlerinden, gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak’ın cezalandırılmasına yönelik AK Parti Kadın Kolları’nın başlattığı dava girişiminde ilk aşama tamamlandı. Dilipak’ın 104 sayfalık savunma dilekçesiye birlikte vekili Avukat Ali Paccı’nın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde çarpıcı ifadelere yer verildi.

Tuhaf dâvânın tutarlı savunması

Abdurrahman Dilipak’ın “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısında yer alan İstanbul Sözleşmesi eleştirileri, eşcinsel sapkınlığa dair tespitleri, toplumu ve iktidarı bu yanlışlara karşı uyaran ifadeleri tuhaf şekilde AK Parti Kadın Kolları’nı rahatsız etmişti. Kadın Kolları Başkanı Selva Çam’ın direktifiyle 81 ilde yapılan suç duyurusu neticesinde 50 yıllık gazeteci Dilipak’ın cezalandırılması için tazminat davası da açıldı.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 2020/514 Esas Sayılı davaya, Dilipak 104 sayfalık savunma dilekçesi verdi. AK Parti’nin dava dilekçesinde Dilipak’ın yazısındaki eleştirel ithamların tüm AK Partili kadınları kast ederek sarf edildiği idida edilirken. Dilipak’ın vekili ve Akit Medya Hukuk Danışmanı Ali Paccı tarafından hazırlanan cevap dilekçesinde ise, yazıda tüm AK Partili kadınları hedef alınmadığı belirtildi. Dilipak’ın kendi eşi, kızları ve gelinlerinin da karşılıksız olarak AK Parti lehine çalışma yürüttüğüne vurgu yapılan cevap dilekçesinde, davaya konu yazıdaki amacın “Anayasada toplumun temeli olarak gösterilen aileyi ifsat eden oluşumlara izin veren, hatta onları teşvik eden uygulamalara karşı, toplumu bilgilendirme, siyasi iktidarı da uyarma” olduğu vurgulandı ve Yargıtay kararlarından örnekler verildi.

Ak parti değil ‘AKP’ vurgusu

Yazıdaki “AKP” vurgusuna değinilen dilekçede, “Yazının başlığındaki ‘AKP’nin Papatyaları’ ifadesi AK Parti’nin tüzel kişiliğine değil, bir bütün olarak AK Partili kadınlara değil, AK Parti içindeki menfaat amaçlı bulunan küçük bir grup olarak medyada tanımlanan ‘AKP’liler’e yönelik olduğu açıktır. Yazar, AK Parti içindeki AKP ifadesini özellikle kullanmıştır. Yazara göre bu ikisi aynı değildir; bu aynı zamanda bir zihniyet farklılığını da ifade eder” denildi.

Dilipak’ın kızları da Ak Partili

Dilekçede, şu çarpıcı ifadeler yer aldı: “Müvekkilim, başta kendisi olmak üzere, tüm ailesi ile bir AK Parti seçmenidir. Eşi, kızları ve gelinleri de oğulları da dahil olmak üzere, AK Parti seçmenidir. Kamuoyunda da böyle bilinmektedir. Bu durumda, davacının iddiasına göre müvekkilim, kendi eşi, kızları ve gelinlerine de aynı yakıştırmayı yapmıştır(!). Bu, bir akıl tutulmasıdır. Yazar, nasıl olur da; kendi eşi, kızları ve gelinlerini de içine alacak şekilde bütün halinde AK Partili kadınlara böyle bir yakıştırmada bulunabilir?”

Yazı bağlamından koparılmamalı

Yazıda geçen “fahişe” ifadesiyle eşcinsellerin hedef alındığının hatırlatıldığı dilekçede, yazının tek bir bölümünün öne çıkarılarak bağlamından koparılmaması, makalenin bütününün değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.