Çarpım tablosu nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir?

Çarpım tablosu dört işlem olarak bilinen çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemlerini yapmada işe yaramaktadır. Çarpım tablosu çok sayı olduğundan çok karışık ve çok karmaşık görünebilir ancak çarpım tablosunda bulunan tüm sayıları öğrenmenize de gerek yok çünkü çarpım tablosunda her şey iki kere yazıldığından biri ezberendiğinde otomatik olarak diğer çarpım tablosu da ezberlemiş oluyor. Çarpım tablosunda 2X3 = 6 iken aynı durum 3x2 = 6’dır.

Çarpım tablosunda 1’ler tablosu en kolay ezberlenmektedir. Zira hangi sayıyı bir ile çarparsak sonuç o sayı olacaktır. Mesela 1x1 = 1’dir. 1 x 9 = 9’dur. 10’lar tablosu da aynan 1”’ler tablosu gibi çok kolaydır. Bir sayıyla 10’u çarparken sayının sonuna 0 ekliyoruz. 6 kere 10 = 60, 7 kere (7x10) 10 70 gibi.

Çarpım tablosu 9’lar nasıl ezberlenir?

Çarpım tablosunda 9’lar nasıl ezberlenir? 9’u kaç ile çarşıyorsak bir eksiğini yazıyoruz. Örneğin 9’u 2 ile çarpalım. 9 x 2’de 2’nin bir eksiği 1’dir. 1 ile yanındaki sayıyı topladığımızda 9’u vermelidir. 9 x 2 = 18’dir. Yani 9 x 2 = 18’dir. Aynı şekilde çarpım tablosunad 9 x 3 kaç eder? AYnı yöntemi burada da kullanalım. 9 x 3Te 3’ün bir eksiği yani 2 yazılır. İki ile ne toplanırsa 9 eder? Tabi ki 7’dir. Zira bunu şöyle de bulabiliriz 9-7 = 2’dir. Çarpım tablosunda 9’lar basamağını bu şekilde tamlanır.

Çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir?

Çarpım tablosunu ezberlemek için pratik bir çok yol bulunmaktadır. Çarpım tablosunun kolay ezberlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan EBA’nın hazırlamış olduğu egzersizler kullanılabilir.

Kolay, Orta veya Zor seviyelerinden birini seçerek online çarpım tablosu egzersizi yapabilirsiniz.

EBA ÇARPIM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Çarpım Tablosu Mobil Uygulaması

Çarpım tablosu için mobil cihazlara “Çarpım Tablosu” uygulamasını indirerek bulunduğunuz her yerde çarpım tablosu egzersizi yapabilirsiniz.

ÇARPIM TABLOSU MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Çarpım tablosunu ezberleyebilmek için sık sık tekrar yapmak gerekir.

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'LER ÇARPIM TABLOSU

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'LER ÇARPIM TABLOSU

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'LAR ÇARPIM TABLOSU

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

10'LAR ÇARPIM TABLOSU

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

11'LER ÇARPIM TABLOSU

11 x 1 = 11

11 x 2 = 22

11 x 3 = 33

11 x 4 = 44

11 x 5 = 55

11 x 6 = 66

11 x 7 = 77

11 x 8 = 88

11 x 9 = 99

11 x 10 = 110

12'LER ÇARPIM TABLOSU

12 x 1 = 12

12 x 2 = 24

12 x 3 = 36

12 x 4 = 48

12 x 5 = 60

12 x 6 = 72

12 x 7 = 84

12 x 8 = 96

12 x 9 = 108

12 x 10 = 120