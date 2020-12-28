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Gündem Çarpıcı değerlendirme: İklim değişikliğini bile Demirtaş'a bağlıyorlar
Gündem

Çarpıcı değerlendirme: İklim değişikliğini bile Demirtaş'a bağlıyorlar

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Cumali Dalkılıç, son günlerde yaşanan 'Demirtaş'ın tahliyesi' tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:03:00 -
Çarpıcı değerlendirme: İklim değişikliğini bile Demirtaş'a bağlıyorlar

Gazeteci Cumali Dalkılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır' çağrısı ile başlayan tartışmaları değerlendirdi. "İklim değişikliğini bile Demirtaş'a bağlıyorlar." diyen Dalkılıç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Yorumlar

yaparlar

Chp'nin oz evladi feto enikleri ve onlarin kardesi Ermeni-pkk her tur yalani carpitmayi yaparlar cunki onlar bin yilin munafigidir
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