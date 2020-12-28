Çarpıcı değerlendirme: İklim değişikliğini bile Demirtaş'a bağlıyorlar
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Cumali Dalkılıç, son günlerde yaşanan 'Demirtaş'ın tahliyesi' tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Cumali Dalkılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır' çağrısı ile başlayan tartışmaları değerlendirdi. "İklim değişikliğini bile Demirtaş'a bağlıyorlar." diyen Dalkılıç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.