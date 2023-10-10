Çaresiz Filistinliler okullara sığınıyor
Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okullarına sığındı.
Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okullarına sığındı.
Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere ilişkin açıklama yapan UNRWA, 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki 83 okula sığındığını duyurdu.
UNRWA'dan yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle 14 gıda dağıtım merkezinin kapandığı, bu nedenle yarım milyon insanın hayati önem taşıyan gıda yardımından mahrum kaldığı belirtildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okulun da siyonist rejim tarafından bombalandığı kaydedildi.
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